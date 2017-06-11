بايرن ميونيخ يتم ثالث صفقاته في الميركاتو

أكمل نادي بايرن ميونيخ الألماني إجراء عملية انتقال الجناح الشاب سيرجي جنابري قادمًا من صفوف فيردر بريمن.

وأصبح جنابري لاعبًا في صفوف بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى صيف عام 2020، بعد أن قضي موسمًا وحيدًا رفقة فيردر بريمن.

وكانت أندية هوفنهايم وريد بول لايبزيج أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب، بعد أداءه القوي الموسم المنصرم، ليحظى بطل الدوري الألماني بالحصول على توقيعه في النهاية.

وقال اللاعب ردًا على انتقاله: “أنه لشرف كبير لي أن أكون جزءًا من بايرن ميونيخ، أنا متحمس جدًا لهذا التحدي، وأتطلع إليه كثيرًا”.

ورحب رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينز رومنيجيه باللاعب الجديد: “لقد تطور سيرجي بشكل كبير في بريمن، وسعيد لأن حصلنا على خدمات الدولي الألماني الشاب”.

وأنهى الفريق البافاري ضم لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، مقابل 8 مليون يورو، حيث ساهم في تسجيل 11 هدفًا في 27 مباراة الموسم الماضي مع فيردر بريمن.

وأصبح جنابري ثالث صفقات بايرن ميونيخ في الميركاتو الحالي بعد ثنائي هوفنهايم نيكولاس سوله وسباستيان رودي.

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