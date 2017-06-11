بعد رفض 50 مليون.. تشيلسي يقرر عدم الاستسلام في صفقة نجم يوفنتوس

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن انطونيو كونتي مدرب تشيلسي وضع اسم الإيطالي أليكس ساندرو المدافع الأيسر ليوفنتوس، ضمن أهم الأهداف للنادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن يوفنتوس رفض عرض تشيلسي الأول من أجل ضم ساندرو، والذي وصل إلى 50 مليون يورو.

ومن جهة أخرى فإن صحيفة “توتو سبورت” أكدت بأن تشيلسي قرر عدم الاستسلام وخوض مرحلة جديدة من المفاوضات، مع عرض جديد يصل إلى 60 مليون يورو من أجل اقناع السيدة العجوز بالتخلي عن اللاعب.

ويمتلك أليكس ساندرو عقد مع يوفنتوس يمتد حتى يونيو من عام 2020، ويسعى النادي للحفاظ عليه من أجل تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ساندرو يعد من العناصر الأساسية ليوفنتوس في الموسم الحالي، حيث شارك في 43 مباراة في مختلف البطولات، وهو ما دفع الفرنسي إيفرا للرحيل في جانفي الماضي.