بنفيكا يكشف قيمة بيع ليندلوف لمانشستر يونايتد

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي قيمة صفقة انتقال المدافع السويدي فيكتور ليندلوف إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان قد أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن ثاني لاعب يغادر الفريق، بعد رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وأصدر بطل الدوري البرتغالي، بيانًا يؤكد فيه بيع اللاعب مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون يورو كحوافز، هي قيمة انتقال اللاعب الدولي السويدي للشياطين الحمر.

وأنضم اللاعب البالغ 22 عامًا، إلى فريق الشباب لبنفيكا موسم 2012-13، ليتم تصعيده موسم 2015-16 للفريق الأول، وليحظى بالفرصة الكاملة الموسم الحالي بلعب 47 مباراة في جميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد أن يتخطى اللاعب الفحوصات الطبية، عقب انتهاء التوقف الدولي.

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