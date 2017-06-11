بن سبعيني: ” لقاء غينيا سيكون دافعنا لتحقيق الفوز على الطوغو”

أكد لاعب ران والمنتخب الوطني رامي بن سبعيني أنه واثق جدا من قدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفوز اليوم ضد الطوغو وتجاوز أول عقبة في مسيرة الخضر نحو الكان المقبل. رامي قال أن الخضر سيعتمدون على لقاء غينيا لتحقيق الفوز سهرة اليوم أضاف:” صحيح أن المستوى كان غائبا في فوزنا ضد غينيا في اللقاء الماضي لكنه يبقى فوزا معنويا جيدا قبل لقاء الطوغو الرسمي المنتخب الوطني يملك مجموعة لاعبين رائعين لهم صفات مميزة وقادرون على رفع التحديات والفوز بها، مع قدوم المدرب الجديد لوكاس ألكاراز والأسماء الجديدة التي استدعاها أظن أنه وجب علينا مواصلة العمل من أجل العودة للانتصارات “.

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