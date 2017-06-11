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بودبوز: “جاهزون لتحقيق نتيجة ايجابية”

بودبوز: “جاهزون لتحقيق نتيجة ايجابية”

By admin
11 يونيو، 2017
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يأمل لاعب مونبوليي الفرنسي رياض بودبوز أن يحجز مكانا له مع المنتخب في لقاء اليوم ضد الطوغو ولو أن الأمر صعب، رياض تكلم عن لقاء اليوم وبعد  أن وجه نداء للأنصار من  أجل الحضور بقوة  قال أن لقاء  الطوغو يبقى لقاءا مهما الفوز فيه،و سيفتح للخضر أبواب التأهل للكان المقبل، رياض قال أن الغياب الجماهيري ضد غينيا يمكن أن يتفهمه لكن لن يتفهم أبدا غياب الجماهير عن الموقعة المقبلة، في الأخير قال بودبوز أن الفوز المحقق على غينيا فوز معنوي سيساعدهم كثيرا للاستعداد لموقعة الطوغو “.

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