بودبوز على بعد خطوة واحدة من التوقيع لنيوكاسل

أكدت الصحيفة الفرنسية “ميدي ليبر ” أمس أن لاعب الخضر ونادي مونبليي رياض بودبوز صار على بعد خطوة واحدة من التوقيع لناديه الجديد نيوكاسل، الصحيفة الفرنسية قالت أن الإدارتين توصلتا لأرضية اتفاق في انتظار حسم الأمور نهائيا خاصة في بعض التفاصيل الصغيرة، وكان نيوكاسل قد أصر على رياض منذ فترة وبعد خروج كل الأندية الراغبة في ضمه صار في طريق مفتوح ويبدو أنه استغل الموقف على أحسن وجه .

اجتماع نهائي مرتقب بين الأطراف المتفاوضة نهاية الأسبوع الحالي

بحسب الصحيفة الفرنسية دائما فإن صفقة بودبوز من المرتقب أن تنتهي نهاية الأسبوع الحالي، حيث كشفت أن وفدا من إدارة نيوكاسل سيحل بفرنسا من أجل إنهاء كل شيء والحصول على توقيع اللاعب وطي الصفقة والتوجه بعدها لصفقات أخرى، رياض سينهي اليوم الأحد التزاماته مع المنتخب بعد لعب لقاء الطوغو ومن دون شك سيقوم على حسم مستقبله قبل التوجه للعطلة الصيفية للعودة مباشرة لتحضيرات فريقه بعد ذلك .

روبن براينر: ” ليس هناك أي جديد بخصوص بودبوز لكن الاتصالات حقيقية”

التأكيد على نهاية صفقة بودبوز جاء من مصادر فرنسية فقط، حيث لم تؤكد نظيرتها الإنجليزية أي شيء، الصحفي البريطاني في موقع غول والمهتم بأخبار نيوكاسل روبن براينر قال يوم أمس أنه لا يعلم أي شيء عن اتفاق نهائي بين إدارة نادي نيوكاسل ومونبوليي لكنه في الوقت نفسه لم ينف ذلك، براينر قال أن ما يعرفه هو أن إدارة نيوكاسل مهتمة فعلا بضم بودبوز وما قيل سابقا حقيقي لكن ولحد الآن لا توجد أي أرضية اتفاق .

بورقعة-ع