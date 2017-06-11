بورتو غير مستعد للتنازل عن براهيمي بأقل من 40 مليونا وآرسنال ينسحب رسميا من سباق ضمه

كشفت تقارير برتغالية أمس السبت أن كل ما قيل عن تنازلات من إدارة بورتو بخصوص رحيل براهيمي غير صحيح، حيث كشفت صحيفة “سي أم” المحلية أن إدارة بورتو حددت سعر الجزائري بأربعين مليون أورو أي بزيادة عشرة ملايين عن الرقم التي تم تداوله في الأيام الأخيرة وكشفت عنه صحيفة أجوغو، الصحيفة السابقة الذكر قالت أن إدارة بورتو تعول كثيرا على براهيمي لتدعيم الخزينة واضطرارها لبيعه لا يعني البتة تنازلها عن عدة ملايين لتسهيل رحيله، وكانت صحيفة أجوغو قد ذكرت أن العجز المالي الكبير لإدارة بورتو سيدفعها للتنازل عن أهم لاعبين لديها براهيمي وسيلفا وتسهيل خروجهما من أجل خلق التوازنات المالية .

فينغر غير مستعد لتقديم رقم مهول مثل هذا ويقرر الخروج مبكرا من سباق ضمه

بحسب ذات الصحيفة دائما فإن المبالغ المالية الهائلة التي تطلبها إدارة بورتو عجلت بخروج عديد الأندية من سباق ضم الجزائري، حيث كشفت أن إدارة آرسنال قررت وبصفة رسمية ونهاية الخروج من سباق براهيمي، التقارير البرتغالية قالت أن إدارة آرسنال كانت تأمل في مناقشة عرض وقدره عشرين مليون أورو وهو رقم كبير بالنسبة لها لكن مطالب بورتو المضاعفة أدت بها لسحب أي عرض كانت تنوي التقدم به، وكانت الصحافة الإنجليزية قد كشفت عن اهتمام كبير لفينغر بضم براهيمي، حيث يأمل أن يغريه قميص آرسنال من أجل الضغط على إدارة ناديه للخروج لكن الأمر لن يحدث .

بورقعة-ع