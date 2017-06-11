بوفون: أغبى لاعب في ريال مدريد يملك بطولات أكثر مني

أدلى النجم الإيطالي جيانلويجي بوفون، نجم فريق يوفنتوس وقائد منتخب إيطاليا بتصريحات مثيرة للجدل حول نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات نقلتها شبكة “راي سبورت”، وأكد خلالها أن الفريق كان لديه الكثير من التفاؤل قبل المواجهة الكبيرة أمام ريال مدريد.

وقال بوفون: “لقد شعرنا بالكثير من الحماس والتفاؤل قبل المباراة، رغم أن أغبى لاعب في ريال مدريد يملك بطولات دوري أبطال أوروبا، وظهور أكبر في النهائيات مني”.

جدير بالذكر أن النهائي كان قد انتهى بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليوفنتوس.