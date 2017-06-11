تشيلسي يتوصل لاتفاق نهائي على ضم نجم وسط موناكو

توصل نادي تشيلسي الانجليزي لاتفاق مع نظيره الفرنسي موناكو، من أجل التعاقد مع تيموي باكايوكو نجم وسط الفريق هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسي أن تشيلسي اتفق مع موناكو على دفع مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع باكايوكو.

ويأتي ذلك بناء على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي يطمح لتدعيم خط وسط الفريق تحسبا للرحيل المتوقع للأسباني سيسك فابريجاس.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات بين تشيلسي وموناكو تقدمت بشكل إيجابي على مدار الأيام القليلة الماضية، وانتهت بالتوصل لاتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

ويطمح موناكو في استغلال الصفقة بتسهيل إمكانية ضمه مهاجم تشيلسي ميتشي باتشواي، والذي يبحث عن فرصة اللعب بشكل أساسي بعيدا عن النادي الانجليزي.