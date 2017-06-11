تير شتيغن يقترب من حراسة ألمانيا بالقارات

اقترب الحارس الدولي مارك أندري تير شتيغن لاعب نادي برشلونة الإسباني من حراسة مرمى منتخب بلاده ألمانيا في بطولة كأس العالم للقارات التي تقام يوم 17 جوان في روسيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الحارس قد شارك في المباراة الرسمية أمام سان مارينو في تصفيات كأس العالم وهي مباراة تؤكد أن تير شتيغن هو خيار المدرب الحالي للمانشافت يواخيم لوف.

ويتنافس تير شتيغن مع كلاً من برند لينو وكيفن تراب على حراسة بطل كأس العالم الأخير في البرازيل.

التحدي المقبلة للحارس هو مباراة أمام جمهورية التشيك قبل مواجهات تشيلي والكاميرون في بطولة القارات.