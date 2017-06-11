الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
تير شتيغن يقترب من حراسة ألمانيا بالقارات

تير شتيغن يقترب من حراسة ألمانيا بالقارات

By admin
11 يونيو، 2017
1309
0
Share:
اقترب الحارس الدولي مارك أندري تير شتيغن لاعب نادي برشلونة الإسباني من حراسة مرمى منتخب بلاده ألمانيا في بطولة كأس العالم للقارات التي تقام يوم 17 جوان في روسيا.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الحارس قد شارك في المباراة الرسمية أمام سان مارينو في تصفيات كأس العالم وهي مباراة تؤكد أن تير شتيغن هو خيار المدرب الحالي للمانشافت يواخيم لوف.
ويتنافس تير شتيغن مع كلاً من برند لينو وكيفن تراب على حراسة بطل كأس العالم الأخير في البرازيل.
 التحدي المقبلة للحارس هو مباراة أمام جمهورية التشيك قبل مواجهات تشيلي والكاميرون في بطولة القارات.
الموضوع السابق

دزيكو: أدين لفولفسبورغ بكل شيء

الموضوع التالي

غوارديولا يحرض الكتالونيين ضد إسبانيا

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017