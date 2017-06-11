دروغبا يهدي هدفه الأول مع فينيكس رايزنغ لتيوتي

ساهم المهاجم الدولي السابق الإيفواري ديدي دروغبا في تسجيل هدف وصناعة أخر، في فوز فريقه فينيكس رايزندغ، بهدفين مقابل هدف في دوري الدرجة الثانية الأمريكي.

وأهدى دروغبا الهدف الأول له بقميص فريقه الجديد إلى روح مواطنه اللاعب شيخ تيوتي الذي وفاته المنية منذ أيام قليلة، حيث سقط مغشيًا عليه في أثناء خوض التدريبات، مع فريقه بكين أنترابريز، ليتم إعلان وفاته في المستشفي.

ولم يحتاج دروغبا سوى 40 دقيقة ليضع أول أهدافه بقميص فريقه الجديد الذي أنضم لهم منذ أفريل الماضي.

وقال لاعب تشيلسي الإنجليزي الأسبق عبر حسابه على “إنستجرام”: “أريد أن أهدي هدفي إلى شيخ تيوتي، الذي رحل عنا في أداء ما يُحب”.

وأضاف: “أقدم خالص التعازي لاسرته وكوت ديفوار وأفريقيا كلها، في فقدان واحد منا”.

وتعد تجربة دروجبا مع فينيكس رايزنج هي الثانية له في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن لعب لموسم في صفوف فريق مونتريال أمباكت بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين “MLS”.

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