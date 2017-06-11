دزيكو: أدين لفولفسبورغ بكل شيء

وقال دزيكو في تصريحات نشرتها بيلد الألمانية: “أنا بعمر الحادية والثلاثين، لكنني أشعر أنني أفضل من ذي قبل، لدي ثلاث مواسم متبقية في عقدي، لكني آمل في العودة مجددًا للعب بقميص فولفسبورغ”.

وأضاف: “أدين لفولفسبورغ بكل شيء، بدونهم ما كنت لعبت لمانشستر سيتي الإنجليزي أو روما الإيطالي”.

وسبق للدولي البوسني اللعب بقميص فولفسبورغ منذ 2007 وحتى 2009، مساهماً في تحقيق الفريق لقب الدوري الألماني موسم 2009.

ويحتفل نادي فولفسبورغ الألماني على بقاءه للموسم العشرين على التوالي في الدوري الألماني، حيث ينظم احتفالية على أرضية ملعب فولكسفاغن أرينا يحضرها لاعبي الفريق القدامي، بعد أيام قليلة من هروبه من شبح الهبوط بعد أن حقق الفوز في اللقاء الفاصل.

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