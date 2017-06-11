دوناروما باقي في سان سيرو

أكدت “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن بقاء الحارس الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما مع فريقه ميلان الإيطالي.

الحارس الشاب البالغ 18 عامًا، جذب انتباه العديد من كبار الفرق الأوروبية، أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه فضل التجديد والبقاء مع ميلان.

وسيحصد دوناروما مبلغ 4 مليون يورو سنويًا، وسيتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب بعد نهاية مباراة إيطاليا أمام ليشتينشتاين في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، اليوم أو الأسبوع المقبل ما بين الأثنين أو الخميس، قبل أن يغادر ليشارك مع منتخب إيطاليا في يورو تحت 21 عامًا للشباب.

وتعد تلك الأخبار سعيدة لجماهير الروسونيري، من أجل بقاء الحارس الشاب في ملعب سان سيرو، بدلاً من الرحيل صوب الغريم التقليدي يوفنتوس، ليلعب دور الحارس المستقبلي للفريق بعد اعتزال جانلويجي بوفون.

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