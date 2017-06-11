رياض محرز يتحدث عن اهتمام البارسا بضمه في الصيف

تحدث اللاعب الفنك الجزائري رياض محرز جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بخدماته وضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال محرز في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: أنه لمن الشرف أن اتلقى إشادة من قبل مدرب كبير مثل أرسين فينغر بسبب المستوى الفني الذي أقدمه.

وتابع: عرض البارسا؟! هناك فارق بين العرض والشائعة ، حتى الآن لا يوجد أي عروض على طاولة وكيلي أو إدارة ليستر سيتي.

وأنهى تصريحاته: في العام الماضي كانت هناك رغبة متبادلة بيني وبين ليستر أن يجب علي البقاء لمدة موسم آخر وهو ما حدث ، واعتقد أن الوقت الحالي هو المناسب لمغادرة النادي والبحث عن تجربة جديدة.