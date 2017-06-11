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رياض محرز يتحدث عن اهتمام البارسا بضمه في الصيف

رياض محرز يتحدث عن اهتمام البارسا بضمه في الصيف

By admin
11 يونيو، 2017
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تحدث اللاعب الفنك الجزائري رياض محرز جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بخدماته وضمه في الميركاتو الصيفي.
وقال محرز في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: أنه لمن الشرف أن اتلقى إشادة من قبل مدرب كبير مثل أرسين فينغر بسبب المستوى الفني الذي أقدمه.
وتابع: عرض البارسا؟! هناك فارق بين العرض والشائعة ، حتى الآن لا يوجد أي عروض على طاولة وكيلي أو إدارة ليستر سيتي.
وأنهى تصريحاته: في العام الماضي كانت هناك رغبة متبادلة بيني وبين ليستر أن يجب علي البقاء لمدة موسم آخر وهو ما حدث ، واعتقد أن الوقت الحالي هو المناسب لمغادرة النادي والبحث عن تجربة جديدة.
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