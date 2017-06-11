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زامبيا تسقط على أرضها والكاميرون تستهل مشوارها في تصفيات الكان بفوز

زامبيا تسقط على أرضها والكاميرون تستهل مشوارها في تصفيات الكان بفوز

By admin
11 يونيو، 2017
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حملت الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا مفاجأة مدوية بخصوص  منافسينا في تصفيات كأس العالم، حيث سقط المنتخب الزامبي خصم الخضر في اللقاء المقبل على أرض ملعبه ضد المنتخب الموزمبيقي بهدف وحيد من دون رد، فوز الموزمبيق سيكون في صالح أشبال لوكاس ألكاراز من دون شك، حيث سيزعزع ثقة الزامبيين الذين عادوا بنقطة من الكاميرون في اللقاء الماضي كما أنه سيحمل دعوة للرفع من حالة التفاؤل لدى رفقاء براهيمي، لأن الفوز على زامبيا ذهابا وإيابا سيعيدهم لسكة التنافس من أجل التأهل لروسيا، مع منافسينا دائما حقق  المنتخب الكاميروني  فوزا صعبا على أرض ملعبه ضد المنتخب المغربي بهدف فانسون أبو بكر، وهو فوز معنوي من شأنه أن يدفع ببطل إفريقيا دفعة قوية نحو العودة للعب التأهل خاصة أن الجولتين المقبلتين ستجمعه بنيجريا متصدر المجموعة، للتذكير فإن الكاميرون تلعب تصفيات إفريقية شكلية لأن الكان المقبل سيقام على أراضيها.

ب-ع

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