ستونز محبط من موسمه الأول مع مانشستر سيتي

عبر جون ستونز عن احباطه من موسمه الأول له بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصبح ستونز أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، عقب انضمامه الصيف الماضي من إيفرتون إلى مانشستر سيتي في صفقة تقدر بمقابل 47.5 مليون جنيه إستيرليني، لكنه لم يحظى بالبداية الجيدة له على ملعب الاتحاد.

وتلقى اللاعب الكثير من الانتقادات، في الموسم الأول له تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وقال ستونز في تصريحات لجريدة ميرور البريطانية: “أنا محبط من موسمي الأول مع مانشستر سيتي، لأن لدينا فريق كبير”.

وأضاف: “لقد كنا نعتقد أنه نستطيع تقديم الأفضل، وأنا كانت أعلم أنني أقدم الأفضل في بعض المباريات، لكن أنا استطيع تحمل النقد فأنا استمع لمدربي وزملائي وعائلتي”.

وأنهى: “مبلغ التعاقد معي لا يصعب الأمور علّي، أنا محظوظ لأن يتم شرائي بهذا المبلغ من المال، وأشعر بالأطمئنان في مانشستر سيتي الذين دفعوا هذا المبلغ لي”.

الجدير بالذكر أن الدولي الإنجليزي البالغ 23 عامًا، شارك في 41 مباراة مسجلاً هدفين فقط بجميع المسابقات.

goal