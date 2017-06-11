غريمالدو يهاجم سياسة البارسا الجديدة

هاجم أليكس غريمالدو ظهير أيسر نادي بنفيكا البرتغالي سياسة ناديه السابق برشلونة الإسباني في عدم الاعتماد على أكاديمية لاماسيا في السنوات الأخيرة.

وقال غريمالدو في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: برشلونة أصبح فريق من الصعب الوصول إليه من مرحلة الناشئين ، ولم يعد يستعين بالشباب مثلما كان في السابق.

وتابع: لا استطيع أن أحسم مستقبلي الحالي وأؤكد ببقائي في بنفيكا بنسبة 100% ، ولكن لدي عقد وأنا ملتزم به ، لا أعلم إذا ما كنت سأرحل أو لا.

وأنهى تصريحاته: لا أغلق الباب حول عودتي إلى برشلونة أو أي نادي آخر لأنني ممتن لما قدمه لي البارسا في السابق.