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غريمالدو يهاجم سياسة البارسا الجديدة

غريمالدو يهاجم سياسة البارسا الجديدة

By admin
11 يونيو، 2017
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هاجم أليكس غريمالدو ظهير أيسر نادي بنفيكا البرتغالي سياسة ناديه السابق برشلونة الإسباني في عدم الاعتماد على أكاديمية لاماسيا في السنوات الأخيرة.
وقال غريمالدو في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: برشلونة أصبح فريق من الصعب الوصول إليه من مرحلة الناشئين ، ولم يعد يستعين بالشباب مثلما كان في السابق.
وتابع: لا استطيع أن أحسم مستقبلي الحالي وأؤكد ببقائي في بنفيكا بنسبة 100% ، ولكن لدي عقد وأنا ملتزم به ، لا أعلم إذا ما كنت سأرحل أو لا.
وأنهى تصريحاته: لا أغلق الباب حول عودتي إلى برشلونة أو أي نادي آخر لأنني ممتن لما قدمه لي البارسا في السابق.
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