غوارديولا يحرض الكتالونيين ضد إسبانيا

أكد بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن أن هناك حقوق يجب أن يمارسها من يقيم في أقليم كتالونيا حتى وأن كانت هناك معارضة من جانب إسبانيا.

وتابع غوارديولا في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: يجب علينا التصويت في أمر الانفصال بأقليم كتالونيا حتى وأن لم تكن البلد تريد ذلك.

وأضاف: لقد صوتنا في 18 مرة سابقة ولكنها لم تحدد القرار النهائي ، ليس لدينا خيار ولكن علينا التصويت، نحن ضحايا لتلك البلد والتي قد أطلقت اضطهاداً سياسياً من جانبها ومن جانب الشرطة مع وزير الداخلية في محاولة لإنهاء النظام الصحي.

وتابع: نحن جميعاً نعرف محاولات إنهاء نموذج المدرسة الكتالونية ومنع الاستثمارات ، وهناك ضغوط تمارس على هذا الأقليم من جانب الشرطة القضائية ، وهي التي تأتي في مواجهة الديمقراطية التي نحتاجها في حرية التعبير ، لذلك يجب على الجميع الذهاب إلى التصويت ووضع القرار في صناديق الاقتراع.

وأنهى تصريحاته: هذا هو التعبير عن الحرية ، وعلى الحكومة الكتالونية أن تعرف ما يمكنها أن تفعله لصالح من يتابعها في القرارات من الناس.