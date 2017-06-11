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فيراتي يصدم باريس سان جيرمان ويفتح باب الرحيل

فيراتي يصدم باريس سان جيرمان ويفتح باب الرحيل

By admin
11 يونيو، 2017
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وجه الإيطالي ماركو فيراتي نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة كبيرة لناديه، بعدما أكد لإدارة النادي رغبته على الرحيل.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن فيراتي عقد اجتماعًا مع أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي الباريسي، وأخبره خلاله بأنه لا يود الاستمرار في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي لن يتخلى بسهولة عن فيراتي، وسيطلب على الأقل 80 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

وجاءت هذه الأخبار لتفتح الباب أمام نادي برشلونة الإسباني، الذي يضع فيراتي على رأس قائمة رغباته لتدعيم خط وسط الفريق، لكنه سيواجه منافسة من ناديي تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

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