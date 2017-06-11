فينارباتشي يستهدف الثنائي غزال وبلهندة

لا يبدو أن الفصل في مصير لاعب الخضر رشيد غزال سيكون سريعا، فرغم تقريبه من ميلان الإيطالي إلا أن الصحافة التركية الصادرة يوم أمس كشفت أن إدارة نادي فينارباتشي لن تستسلم وستقدم عرضا كبيرا لضمه، موقع “فوتبال أرينا” التركي قال أن إدارة النادي الأصفر والأسود تسعة لضم لاعبي نيس يونس بلهندة وليون رشيد غزال ليكونا ضربتا الموسم ما سيجعلها تنافس على اللقب الموسم المقبل، ويعتبر اهتمام فينارباتشي بضم غزال قديما ومنذ قرابة الموسمين ونصف الموسم لكن وجوده في وضع حر يساعد في تعزيز هذه الرغبة في ضمه .

أحمد إيركانلار: ” فينارباتشي مهتم فعلا بضم غزال”

كشف الصحفي التركي والمصدر الأول لأغلب الصفقات والأخبار الحصرية أحمد إيركانلار أمس أن نادي فينارباتشي مهتم فعلا بضم غزال، الصحفي التركي قال أن إدارة فينارباتشي باشرت مفاوضاتها مع وكلاء غزال وقدمت عروضا تأمل أن تكون مقبولة لكن رغم هذا لم يؤكد أحمد أن يكون هناك تقارب لأن الجزائري في وضع مريح وبات قريبا من جل الفرق التي تطلبه .

يبقى أقرب لميلان والكل في انتظار ما سيأتي به عبد القادر

عودة فينارباتشي لن تغير من وضع غزال أي شيء، حيث كشف أمس موقع “توتو ميركاتو واب” أن إدارة ميلان الإيطالي مهتمة كثيرا بضم غزال لكن ولحد الساعة لا يوجد جديد، الموقع السابق أكد ما جاءت به صحيفة “لو 10 سبور” والكل الآن في انتظار المفاوضات التي سيجريها شقيقه عبد القادر الذي يكون قد سافر إلى ميلان.

بورقعة-ع