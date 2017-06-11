كابيلو يقترب من تدريب جيناسو سانينغ

يقترب المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو، من تدريب نادي جيناسو سانينغ الصيني.

ويجتمع المدير الفني السابق لروما وميلان ويوفنتوس، بإدارة الفريق، من أجل الاتفاق على بنود التعاقد.

وحسب سكاي الإيطالية، فأن كابيلو سيوقع على عقود تدريب الفريق، لمدة عام ونصف بمقابل 10 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يجلب كابيلو في جهازه الفني كلاً من جانليوكا زامبروتا وكريستيان بروتشي المدير الفني السابق لميلان الإيطالي.

ويعيش جيناسو سانينغ موسمًا للنسيان، حيث يحتل المركز قبل الأخير في الدوري السوبر الصيني بعد نهاية 12 جولة، علمًا بأنه جاء وصيفًا الموسم الماضي في مسابقتي الدوري والكأس الصيني، خلف جوانزو إيفرجراندي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الصيني يتولى تدريبه مارشيلو ليبي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، ويدرب الإيطالي فابيو كانافارو فريق تانجين كوانجين الصاعد حديثًا للدوري السوبر الصيني.

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