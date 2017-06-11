كارلوس ينفي تهمة تعاطي المنشطات

نفى البرازيلي روبرتو كارلوس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني أن يكون له أي علاقة مع قضايا المنشطات والتي طرحها التلفزيون الألماني وقناة (ARD).

وقال كارلوس في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: أرفض تلك الاتهامات غير المسؤولة التي جاءت عبر القناة الألمانية.

وتابع: أقول مرة أخرى أنني لم استخدم أي خدعة للاستفادة من زملائي ، وهذا الطبيب الذي يتحدث عني لم أشاهده من قبل ، ومحاميي يعملون بالفعل لبحث هذه الاتهامات في المحاكم.

وأنهى تصريحاته: لقد خضعت لعدة اختبارات وفي جميع الحالات كانت سلبية ، وكان من السهل الكشف عنها في حالة استخدامي لأي منتج محظور.