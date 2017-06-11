كلود لوروا يريد إدخال الخضر في فخ السهولة بتصريحاته

أكد الكثير من متتبعي المنتخب الوطني أن تصريحات المدرب كلود لوروا والتي استسلم فيها قبل مواجهة الجزائر بالنظر إلى الفرق الكبير من بين المنتخبين وخاصة بعد قيامه بثورة في تشكيلة المنتخب الطوغولي، حيث لم يفوت أي مناسبة إلا وأكد أنه ذاهب إلى الجزائر من أجل العودة بأخف الأضرار لا أقل ولا أكثر وأن لاعبيه لن يصمدوا أمام ترسانة الجزائر الهجومية بقيادة محرز وبراهيمي ويهدف فقط إلى خلق المشاكل اليوم في لقاء يعتبر فرصة للاعبيه الشباب للاحتكاك مع لاعبين عالميين ومنتخب قوي قصد كسب الخبرة وتحضير لقاء العودة من الآن.

قام بثورة في التعداد، تربص بفرنسا ولعب لقاءين وديين ويغالط في الجزائريين

يعتبر كلود لوروا أو عميد المدربين الأجانب في القارة السمراء من المدربين الأذكياء والمعروفين بخبثهم الكروي، فكيف لمدرب يعترف أنه سيخسر اللقاء في الجزائر، ويهدف فقط لتفادي نتيجة ثقيلة أن يقوم بثورة في التعداد بجلب لاعبين شبان ويبرمج تربصا بفرنسا لعدة أيام مع لعب لقاءين وديين، واحد منهما أمام منتخب نيجيريا ويأتي من بعدها ويغالط الإعلام وهو الذي سيعمل المستحيل للعودة على الأقل بالتعادل اليوم.

معروف بخبثه وأنقص كثيرا من قيمة الخضر بعد الكان الأخيرة

تصريحات كلود لورا بأن المنتخب الجزائري قوي جدا وأنه يهدف للعودة بأخف الأضرار من الجزائر وغيرها من الجمل الانهزامية ليست بالجديدة على هذا المدرب الذي دائما قبل مواجهة أي منافس يستصغر منتخبه امامه وهو نفسه الذي قلل كثيرا من شأن الخضر بعد خروجهم من الكان وأكد أنهم بحاجة إلى عمل كبير رغم اعترافه بتواجد لاعبين كبار في المنتخب.

قدم حصته التدريبية أمس بساعة

بعد أن كان منتظرا أن يجري منتخب الطوغو حصته التدريبية الأخيرة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بداية من الساعة العاشرة ليلا، وفق ما تنص عليه القوانين، إلا أن مسؤولي هذا المنتخب قرروا تقديم الحصة إلى الساعة التاسعة والنصف بعد أن تم إعلامهم بأن المنتخب الجزائري لن يتدرب عل أرضية الملعب.

كلود لوروا: ” الغيابات وقلة البدائل ستؤثر على مستوانا ضد الجزائر”

واصل مدرب المنتخب الطوغولي كلود لوروا تشاؤمه بخصوص تحقيق فريقه لنتيجة طيبة ضد المنتخب الوطني سهرة اليوم في افتتاح لقاءات الفريقين في تصفيات كأس العالم، لوروا قال في تصريح أن منتخبه يعاني من غيابات كثيرة وهو ما سيصعب من مهمته في تحقيق الفوز، التقني الفرنسي قال أنه منح الفرصة لبعض الشباب الذي لم يسبق لهم حتى مغادرة الطوغو فما بالك بلقاء منتخب كبير مثل المنتخب الجزائري، لوروا واصل ترشيح الخضر، حيث أشاد كثيرا بالجزائر وقال أنها تملك لاعبين كبار وقال: “الجزائر بلد مليء بالمواهب ومنتخب قوي جدا نذكر فقط أنه يضم حاليا براهيمي، محرز و سليماني “.

ب-بكوش