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كوسيلني لا يستبعد الرحيل من آرسنال

كوسيلني لا يستبعد الرحيل من آرسنال

By admin
11 يونيو، 2017
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رفض الدولي الفرنسي لوران كوسيلني مدافع آرسنال استبعاد رحيله عن صفوف الفريق، معترفاً انه مشجع لمارسيليا، بعد تقارير كثيرة ربطته بالانتقال للنادي الفرنسي.

كان آرسنال قد تعاقد مع كوسيلني قادماً من لوريان في صيف عام 2010، يمتد عقده مع الجانرز الآن حتى عام 2020.

وقال كوسيلني في تصريحات صحفية: “لدي عقد مع آرسنال يمتد لثلاث سنوات قادمة، لقد تحدثت كثيراً عن كوني مشجعاً لمارسيليا منذ الصغر، ولكن هل أنتقل لهم؟ لا أعلم حتى الآن”.

وأضاف المدافع الفرنسي “أنا سعيد في آرسنال الآن، سأستمتع بالعطلة ثم سأرى ما سيحدث، كل شئ قابل للحدوث”.

شارك كوسيلني في 43 مباراة مع آرسنال هذه الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.

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