لوف مستاء من طريقة تعامل الجماهير مع فيرنر

أعرب المدير الفني الألماني يواخيم لوف عن استيائه من تصرف جمهور المنتخب الألماني، مع اللاعب تيمو فيرنر، أثناء لقاء المنتخب الوطني أمام سان مارينو بتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ونزل فيرنر في الدقيقة 55 من عمر اللقاء إلى أرضية الميدان بدلاً من لارس ستيندل ليقوم عدد من الجماهير بإطلاق الصافرات على المهاجم الشاب.

ويأتي ذلك بسبب قيام اللاعب بإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء مع فريقه ريد بول لايبزيج، من أجل الحصول على ركلة جزاء أمام شالكه شهر ديسمبر الماضي بالدوري الألماني.

وصرح لوف لبيلد الألمانية: “لقد ارتكب خطأ مرة واحدة، واعترف بخطأه، لكننا نتحدث هنا، أنه لاعب صغير جدًا”.

وأضاف: “لاعب شاب في بداية حياته المهنية، وسجل 21 هدفًا في الدوري الألماني، لا يصح إطلاق الصافرات عليه، أنه أمر غير مقبول”.

من ناحية أخرى يرى فيرنر أنه تتم معاملته بطريقة مختلفة كونه لاعبًا للايبزيج الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا.

ليرد قائلاً: “لا أعرف لماذا كل هذة الضجة، لقد رأيت لاعبين يدعون السقوط لكن الأمر مختلف بالنسبة لي لأنني ألعب للايبزيج”.

الجدير بالذكر أن ألمانيا حققت فوزًا كبيرًا على سان مارينو بسباعية نظيفة، لتقترب من حجز بطاقة الصعود لكأس العالم روسيا 2018.

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