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ليفاندوفسكي منزعج من زملائه في البايرن

ليفاندوفسكي منزعج من زملائه في البايرن

By admin
11 يونيو، 2017
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أبدى اللاعب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي انزعاجه من زملاءه في نادي بايرن ميونيخ الألماني بسبب عدم مساعدتهم له للحصول على لقب هدف الدوري في الموسم الماضي.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:الآن الأمر لا يزعجني ، ولكن في البداية كنت أشعر بالغضب ، لقد كنت غير راض عن كيفية مساعدة الفريق لي في احراز الأهداف.
وتابع: بعد المباراة الأخيرة في البطولة كنت أشعر بالغضب، محبط من الفريق وهذا ما كنت أشعر به.
وحصل بيير ايميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند على لقب الهداف برصيد 31 هدف وبفارق هدف واحد عن مهاجم البايرن.
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