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ماركا تكشف أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي

ماركا تكشف أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي

By admin
11 يونيو، 2017
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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أولويات نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الفريق بالموسم الأول للمدرب ارنستو فالفيردي.
وقالت الصحيفة أن الصفقة الأولى هي الإسباني هيكتور بيليرين من نادي أرسنال والذي يحتاجه الفريق الكتالوني بمركز الظهير الأيمن.
بينما الصفقة الثاني هي للإيطالي ماركو فيراتي متوسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي طلب بشكل رسمي الرحيل عن فريقه والالتحاق بالبلوغرانا.
الصفقة الثالثة هي موسى ديمبلي جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي يعد قوة ضاربة كبيرة في ناديه وانتقاله إلى برشلونة قد يكون مدوي.
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