الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الفرنسيملاعب العالم
ماركينيوس يصف كافاني بالعبقري

ماركينيوس يصف كافاني بالعبقري

By admin
11 يونيو، 2017
1393
0
Share:

أشاد المدافع البرازيلي ماركينيوس بأداء زميله مهاجم منتخب أوروجواي إيدنسون كافاني، وزميله في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المنصرم 2016-17.

وحظى كافاني بالفرصة الكاملة بعد رحيل المهاجم السويدي زلاتان أبراهيموفيتش مطلع الموسم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليعبر عن نفسه بشكل قوي في قيادة هجوم الفريق الفرنسي.

وصرح ماركينيوس للموقع الرسمي لفريق باريس سان جيرمان: “إيدنسون أنه بالفعل من أقوى اللاعبين، لكن عدد الأهداف التي سجلها الموسم الحالي لا يصدق”.

وأضاف: “لقد سجل أهدافًا رائعة، مثل هدفه في مرمى بوردو، الذي جاء كهدف رابح مادجر، أو هدف في مرمى نانسي من فوق الحارس”.

وأردف: “أنه يعمل بجد من أجل الفريق، ودائمًا إيجابي ويقدم أفضل ما لديه لزملائه، وهذا الشيء المهم”.

وأنهى: “أنه هداف عبقري”.

الجدير بالذكر أن كافاني سجل 49 هدفًا في 50 مباراة خاضها بقميص باريس سان جيرمان الموسم الحالي بجميع المسابقات، مساهماً في حصد فريقه لقبي كأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.

goal

الموضوع السابق

كابيلو يقترب من تدريب جيناسو سانينغ

الموضوع التالي

دروغبا يهدي هدفه الأول مع فينيكس رايزنغ ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017