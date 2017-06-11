ماركينيوس يصف كافاني بالعبقري

أشاد المدافع البرازيلي ماركينيوس بأداء زميله مهاجم منتخب أوروجواي إيدنسون كافاني، وزميله في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المنصرم 2016-17.

وحظى كافاني بالفرصة الكاملة بعد رحيل المهاجم السويدي زلاتان أبراهيموفيتش مطلع الموسم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليعبر عن نفسه بشكل قوي في قيادة هجوم الفريق الفرنسي.

وصرح ماركينيوس للموقع الرسمي لفريق باريس سان جيرمان: “إيدنسون أنه بالفعل من أقوى اللاعبين، لكن عدد الأهداف التي سجلها الموسم الحالي لا يصدق”.

وأضاف: “لقد سجل أهدافًا رائعة، مثل هدفه في مرمى بوردو، الذي جاء كهدف رابح مادجر، أو هدف في مرمى نانسي من فوق الحارس”.

وأردف: “أنه يعمل بجد من أجل الفريق، ودائمًا إيجابي ويقدم أفضل ما لديه لزملائه، وهذا الشيء المهم”.

وأنهى: “أنه هداف عبقري”.

الجدير بالذكر أن كافاني سجل 49 هدفًا في 50 مباراة خاضها بقميص باريس سان جيرمان الموسم الحالي بجميع المسابقات، مساهماً في حصد فريقه لقبي كأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.

goal