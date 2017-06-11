محافظ اللقاء الإيفواري تأخر والاجتماع التقني عقد مساء

تأخر إجراء الاجتماع التقني للقاء حتى مساء أمس وهو الذي كان مبرمجا أن يعقد صباحا وذلك بسبب تأخر محافظ اللقاء الإيفواري الذي ضيع رحلته من التي كانت مقررة أول أمس عبر الدار البيضاء المغربية ووصل مساء أمس فقط ليعقد الاجتماع التقني بمجرد وصوله.

الخضر كالعادة باللون الأبيض

خلص الاجتماع التقني الذي عقد مساء أمس إلى لعب المنتخب الوطني باللون المفضل له وهو اللون الأبيض في حين سيدخل منتخب الطوغو بلباسه الأصفر.

تركيز كبير لتفادي ما حدث أمام غينيا في قضية النشيد

عرف الاجتماع تركيزا كبير على قضية ما حدث في لقاء غينيا الودي وقضية النشيد الوطني الذي كاد يحدث أزمة ديبلوماسية بعد أن كاد سفير غينيا يغادر الملعب، حيث تم جلب القرص الذي يحمل نشيد منتخب الطوغو لتفادي أي إشكال اليوم.

ب-بكوش