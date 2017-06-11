موراتا يزيد من احتمالات انتقاله ليونايتد

أثار الدولي الأسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الشكوك حول انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

كان جوزيه مورينيو قد طلب ضم موراتا من ريال مدريد، وبالفعل قدم مانشستر يونايتد عرضاً مقابل 52 مليون يورو، وهو ما رفضه النادي الأسباني مطالبا بـ78 مليون يورو.

سجل موراتا إعجابه بصورة لأحد حسابات مانشستر يونايتد تتحدث عن موافقته على الانضمام لمانشستر يونايتد وأنه يحاول إقناع جاريث بيل وخاميس رودريجز بالتواجد معه في أولد ترافورد.

لم يلعب موراتا أساسياً مع زيدان في ظل اعتماده الدائم على كريم بنزيما في الخط الأمامي ولكنه رغم ذلك نجح في تسجيل 20 هدف وصنع ستة أهداف.

بعد فشل صفقة جريزمان، يسعى اليونايتد تدعيم خط هجومه بشكل قوي ولن يتوقف الأمر عند ألفارو موراتا حسب ما تشير العديد من التقارير الصحفية.

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