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موراتا يزيد من احتمالات انتقاله ليونايتد

موراتا يزيد من احتمالات انتقاله ليونايتد

By admin
11 يونيو، 2017
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أثار الدولي الأسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الشكوك حول انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

كان جوزيه مورينيو قد طلب ضم موراتا من ريال مدريد، وبالفعل قدم مانشستر يونايتد عرضاً مقابل 52 مليون يورو، وهو ما رفضه النادي الأسباني مطالبا بـ78 مليون يورو.

Morata Instagram Image Manchester United

سجل موراتا إعجابه بصورة لأحد حسابات مانشستر يونايتد تتحدث عن موافقته على الانضمام لمانشستر يونايتد وأنه يحاول إقناع جاريث بيل وخاميس رودريجز بالتواجد معه في أولد ترافورد.

لم يلعب موراتا أساسياً مع زيدان في ظل اعتماده الدائم على كريم بنزيما في الخط الأمامي ولكنه رغم ذلك نجح في تسجيل 20 هدف وصنع ستة أهداف.

بعد فشل صفقة جريزمان، يسعى اليونايتد تدعيم خط هجومه بشكل قوي ولن يتوقف الأمر عند ألفارو موراتا حسب ما تشير العديد من التقارير الصحفية.

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