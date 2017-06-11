مورينيو يقنع موراتا بالتشكيل الأساسي: معي ستكون لاعبا مهما

اقترب اللاعب الإسباني الفارو موراتا من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاتفاق على الأمور الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين.

واشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى محادثة جمعت بين مورينيو وموراتا في الأيام الماضية، وأكد مدرب مانشستر يونايتد لموراتا بأنه سيصبح أساسيًا مع في الفريق الإنجليزي “معي ستكون لاعبًا مهمًا.”

وأضاف التقرير أن مورينيو ذكر موراتا بفترته مع ريـال مدريد، وكيف قام مورينيو بتصعيد موراتا من الشباب ليلعب مع الفريق الأول.

وأضاف التقرير أن مورينيو ذكر موراتا أيضًا بأنه كان السبب في توقيع عقد احتراف للمهاجم الإسباني مع ريـال مدريد.

وتابع التقرير بأن مورينيو أخبر موراتا بأنه يعول عليه لقيادة هجوم مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، ومعه سيكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، بأن موراتا تحدث مع الثنائي الإسباني في مانشستر يونايتد اندير هريرا وديفيد دي خيا، وسألهم عن بعض الأشياء وأسلوب الحياة في النادي الإنجليزي.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت بأن موراتا أقترب من مانشستر يونايتد في صفقة قد تصل إلى 90 مليون يورو، وسيكون هناك اجتماع بينه وبين مسئولي ريـال مدريد للاتفاق على الرحيل.