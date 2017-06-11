مونديال الشباب: إنجلترا تتخطى فينزويلا وتفوز بكأس للعالم لأول مرة في تاريخها

استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحسم نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عام، وذلك بعد الفوز على فينزويلا بهدف نظيف في النهائي الذي جمع الفريقين اليوم.

وسيطر المنتخب الإنجليزي على المباراة منذ بدايتها، وتمكن اللاعب كالفيرت لوين لاعب فريق إيفرتون، أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول.

وحاول المنتخب الفينزويلي أن يعود للمباراة في الشوط الثاني، ولكن دفاع منتخب إنجلترا تمكن من التصدي لجميع المحاولات، محافظًا على تقدمه حتى صافرة نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب إنجلترا تحت 20 عام، كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وهو الإنجاز الأكبر للكرة الإنجليزية بعد الفوز بكأس العالم في عام 1966.