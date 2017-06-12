أسامواه يسجل الهدف الخمسين بقميص النجوم السوداء

وصل النجم الغاني جيان أسامواه للهدف رقم 50 له بقميص منتخب بلاده، في جميع المستويات، عندما ساهم في فوز على أثيوبيا بخماسية نظيفة في الجولة الأفتتاحية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2019.

مهاجم أهلي دبي الحالي، سجل هدفه الدولي الأول أمام الصومال عام 2003، ليظل 14 عامًا، حتى يصل للهدف رقم 50، حيث لم يستغرق سوى عشر دقائق لهز شباك المنتخب الأثيوبي.

وأصبح أسامواه خامس لاعب أفريقي يتخطى الخمسين هدفًا دوليًا، بعد كلاً من الزامبي جودفري شيتالوه والمصري حسام حسن والكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدي دروغبا.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الغاني، للعب في الولايات المتحدة الأمريكية، للعب أمام المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

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