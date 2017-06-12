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الفيلانز يقترب من جون تيري

الفيلانز يقترب من جون تيري

By admin
12 يونيو، 2017
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أكدت تقارير صحفية أن فريق أستون فيلا بات في طريقه للحصول على خدمات قائد فريق تشيلسي جون تيري في الفترة القادمة.
ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية أن المدير الفني لفريق أستون فيلا ستيف بروس قد ألتقى مع تيري من أجل مناقشة إمكانية إنتقاله لصفوف الفيلانز.
وقد أعلن تيري في وقت سابق من الموسم رحيله بشكل نهائي عن صفوف البلوز نهاية الموسم المنقضي .
وقد أرتبط تيري ذو الـ36 عامًا بالإنتقال إلى عددًا من الاندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ، إلا إنه حسب التقارير فإن الفيلانز بات الأقرب من أجل التعاقد معه.
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