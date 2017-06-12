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اليونايتد يوقف المفاوضات مع بيلوتي من أجل موراتا

اليونايتد يوقف المفاوضات مع بيلوتي من أجل موراتا

By admin
12 يونيو، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان فريق مانشستر يونايتد قد أوقف في الفترة الأخيرة المفاوضات حول نجم فريق تورينو أندريا بيلوتي .
ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن اليونايتد قد أوقف المفاوضات حول بيلوتي من أجل التركيز للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا.
حيث أرتبط اليونايتد بالتعاقد مع موراتا منذ فترة ، ليكون التدعيم المنتظر للشياطين الحمر الميركاتو الصيفي المقبل.
ومن ناحية أخرى فإن اليونايتد قد أستبعد مؤقتًا فكرة التعاقد مع بيلوتي ، حيث يطلب الفريق الإيطالي مبلغ يصل إلى 87 مليون أسترليني (100 مليون يورو) وهو الشرط الجزائي في عقده.
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