اليونايتد يوقف المفاوضات مع بيلوتي من أجل موراتا

أكدت تقارير صحفية ان فريق مانشستر يونايتد قد أوقف في الفترة الأخيرة المفاوضات حول نجم فريق تورينو أندريا بيلوتي .

ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن اليونايتد قد أوقف المفاوضات حول بيلوتي من أجل التركيز للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا.

حيث أرتبط اليونايتد بالتعاقد مع موراتا منذ فترة ، ليكون التدعيم المنتظر للشياطين الحمر الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن ناحية أخرى فإن اليونايتد قد أستبعد مؤقتًا فكرة التعاقد مع بيلوتي ، حيث يطلب الفريق الإيطالي مبلغ يصل إلى 87 مليون أسترليني (100 مليون يورو) وهو الشرط الجزائي في عقده.