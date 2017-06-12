انجليزيان يتفوقان على ميسي وكرستيانو في قائمة الأغلى

كشفت دراسة إستقصائية أجراها فريق أبحاث مرصد كرة القدم CIES عن تفوق لاعبي توتنهام على نجمي ريال مدريد وبرشلونة كرستيانو رونالدو وليو ميسي في قائمة اللاعبين الأغلى.

ونشرت صحيفة ميرور أن ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو لم يكونا في المركز الأول والثاني كما أعتادا دائمًا في قائمة اللاعبين الأغلى في العالم.

حيث جاء في المركز الأول نجم برشلونة نيمار جونيور بمبلغ 185 مليون أسترليني ، بينما أحتل المركز الثاني والثالث لاعبين انجليزيين .

وجاء في المركز الثاني لاعب توتنهام ديلي ألي بمبلغ 137 مليون استرليني ، بينما المركز الثالث لزميله هاري كين بمبلغ 135 مليون استرليني.

وجاء ميسي في المركز الرابع بمبلغ 134 مليون استرليني ، بينما رونالدو في المركز الـ11 بمبلغ 99 مليون أسترليني.