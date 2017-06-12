برشلونة يجد البديل المناسب لكوتينيو وفيراتي في البوندزليغا

يرغب اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري والإنضمام الى نادي برشلونة الإسباني .

ولم ينجح سانشيز في تقديم الأداء المنتظر منه مع نادي البايرن في الموسم المنصرم حيث ظهر فقط في 17 مباراة بالدوري الألماني في الموسم المنصرم .

وقالت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن ريناتو سانشيز يفكر في الإنتقال لبرشلونة والعمل تحت قيادة المدرب الجديد للنادي الكتالوني ارنستو فالفيردي .

وربما يوافق برشلونة على ضم ريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ لأن سعره سيكون أقل من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول أو ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .