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برشلونة يجد البديل المناسب لكوتينيو وفيراتي في البوندزليغا

برشلونة يجد البديل المناسب لكوتينيو وفيراتي في البوندزليغا

By admin
12 يونيو، 2017
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يرغب اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري والإنضمام الى نادي برشلونة الإسباني .
ولم ينجح سانشيز في تقديم الأداء المنتظر منه مع نادي البايرن في الموسم المنصرم حيث ظهر فقط في 17 مباراة بالدوري الألماني في الموسم المنصرم .
وقالت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن ريناتو سانشيز يفكر في الإنتقال لبرشلونة والعمل تحت قيادة المدرب الجديد للنادي الكتالوني ارنستو فالفيردي .
وربما يوافق برشلونة على ضم ريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ لأن سعره سيكون أقل من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول أو ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .
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