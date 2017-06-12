برشلونة يجهز 198 مليون من أجل ثلاث صفقات

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوف الفريق بالصيف الحالي وذلك بعد تراجع المستوى بالموسم الماضي مما أدى لخسارة الدوري والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك برغبة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي الذي تولى تدريب الفريق الكتالوني بعد رحيل لويس إنريكي الذي قضى ثلاثة مواسم في كامب نو.

وفي تقرير من صحيفة “سبورت” المقربة من العملاق الكتالوني صباح الإثنين أكدت أن إدارة الفريق تسعى لإنفاق 198 مليون يورو من أجل ضم ثلاثة أسماء في هذا الميركاتو.

هذه الأسماء هي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان وعثمان ديمبلي لاعب بوروسيا دورتموند وهيكتور بليرين لاعب أرسنال.

كان العملاق الكتالوني قد عرض 100 مليون يورو من أجل ضم الدولي الإيطالي فيراتي وذلك بعد أن تحدث وكيله عن رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الباريسي هذا الصيف.

ومن جانب الدولي الإسباني فهو يعد هدف للفريق الكتالوني منذ فترة وذلك بعد تألقه مع أرسنال مؤخرًا ووجود ثغرة في هذا المركز بكتيبة البلوجرانا.

يذكر أن الفريق في مفاوضات مع بعض الصفقات الأخرى أبرزها كوتينيو لاعب ليفربول وإيركسين لاعب توتنام.

goal