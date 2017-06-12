تقارير: كريستيانو رونالدو يشعر بالغيرة من راتب ميسي ويطلق شائعة انتقاله للصين

كشفت تقارير إسبانية أن راتب ليونيل ميسي الذي سيتقاضاه مع برشلونة الإسباني، وفقًا لعقده الجديد كان سببًا في شعور كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالغيرة.

وسيتقاضى ميسي 30 مليون يورو سنويًا، في حين يدفع ريال مدريد للنجم كريستيانو رونالدو 22 مليون يورو سنويًا، وهو السبب الرئيسي في إثارة الغيرة في نفس الدون.

وأوضحت التقارير أنه فور سماع رونالدو بالرقم الذي سيتقاضاه ميسي من برشلونة، لجأ إلى إطلاق شائعة بأنه سيحصل على 125 مليون يورو سنويًا، وفقًا لعرض مقدم من أحد الأندية الصينية.

وفي الجزء الثاني من الشائعة، سيحصل ريال مدريد على 200 مليون يورو، ويعد مبلغًا قياسيًا، لاسيما أن أكبر رقم جرى دفعه في لاعب هو بول بوغبا لاعب يوفنتوس الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 100 مليون يورو.