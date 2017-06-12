ثورة فاسوني .. أمل ميلان من أجل العودة لمناطحة كبار أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي ايسي ميلان تنوي عمل تجديد شامل لتشكيلة الفريق هذا الصيف ودعمه بأقوى الصفقات من أجل العودة مجددا لدوري أبطال أوروبا الموسم بعد القادم.

وقام المالك الصيني الجديد للروسينيري باسناد مهمة المشروع الجديد للنادي للمدير التنفيذي الشهير ماركو فاسوني والذي استغنى بالفعل عن خدمات 16 رجل من الجهاز الفني والاداري بالنادي الأحمر، بينما بالنسبة للوافدين للجدد فعلى سبيل المثال تولى النجم السابق جينارو جاتوزو تدريب فريق الشباب، بينما تمت اضافة خمسة أسماء جديدة لادارة النادي وتكليفهم بأدوار.

وبالنسبة للصفقات الجديدة فلقد تعاقد النادي بالفعل مع الثلاثي ماتيو موساشيو، ريكاردو رودريغيز وفرانك كيسي، حيث تكلف اول اثنين 18 مليون يورو لكل منهما، بينما الأخير سينضم على سبيل الاعارة من أتالانتا مقابل 8 مليون يورو، مع خيار إلزامي للشراء.

من ناحية أخرى يستهدف النادي اللومباردي التعاقد هذا الصيف مع سبعة لاعبين وهم ثنائي لاتسيو كيتا بالدي و لوكاس بيليا،اندريه سيلفا “بورتو”، اندريا بيلوتي”تورينو”، ألفارو موراتا”ريال مدريد”، دييغو كوستا “تشيلسي” وجرزيجورس كريتشوفياك “باريس سان جيرمان”.

وأنهى ميلان بقيادة المدرب فنتشنزو مونتيلا الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى الايطالي في المركزك السادس وسيشارك الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.