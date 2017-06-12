جوردان هندرسون : يجب أن نتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

قال الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي أن جميع أعضاء فريق الريدز لم يتخيلوا تواجد الفريق في التوب فور في البريميرليغ .

ويذكر أن ليفربول تأهل الى مرحلة الأدوار التمهيدية من التشامبيونزليغ بعد ان احتل المرتبة الرابعة في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم .

ونقل موقع SQUAWKA NEWS تصريحات والذي قال : الجميع لم يكن يتخيل أن ليفربول تأهل لدوري أبطال اوروبا بعد أن تواجدنا في المركز الرابع .

وأضاف قائد الريدز : يجب أن نفوز في مرحلة الدور التمهيدي لنتأهل الى دور المجموعات بدوري الأبطال .