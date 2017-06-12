الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
جوردان هندرسون : يجب أن نتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

جوردان هندرسون : يجب أن نتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

By admin
12 يونيو، 2017
1304
0
Share:
قال الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي أن جميع أعضاء فريق الريدز لم يتخيلوا تواجد الفريق في التوب فور في البريميرليغ .
ويذكر أن ليفربول تأهل الى مرحلة الأدوار التمهيدية من التشامبيونزليغ بعد ان احتل المرتبة الرابعة في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم .
ونقل موقع  SQUAWKA NEWS تصريحات والذي قال : الجميع لم يكن يتخيل أن ليفربول تأهل لدوري أبطال اوروبا بعد أن تواجدنا في المركز الرابع .
وأضاف قائد الريدز : يجب أن نفوز في مرحلة الدور التمهيدي لنتأهل الى دور المجموعات بدوري الأبطال .
الموضوع السابق

مانشستر يونايتد يهتم بضم نجم إيفرتون

الموضوع التالي

رياض محرز يقتحم قائمة تعاقدات يوفنتوس

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017