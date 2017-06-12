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راموس يرد على تصريحات مورينيو بشأن الأبطال

راموس يرد على تصريحات مورينيو بشأن الأبطال

By admin
12 يونيو، 2017
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رد اللاعب الدولي الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد على تصريحات مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو بشأن الأدوار النهائية في دوري الأبطال الأوروبي.
وقال راموس في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: مورينيو كلامه صحيح وحقيقي ، عندما وصل إلى الريال بدأنا في عبور دور الثمانية بالبطولة الاوروبية.
وتابع: الآن لدينا ثلاث بطولات في دوري الأبطال ، وفي مسيرتي لقد تعلمت من كل مدرب قد دربنا في الفريق.
راموس أصبح القائد الأول لنادي ريال مدريد وحمل لقبين لدوري الأبطال الأوروبي بعد رحيل الحارس المخضرم إيكر كاسياس.
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