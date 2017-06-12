رونالدو يشيد بصفقة ميلان الجديدة: خليفتي في البرتغال

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه ريـال مدريد بمواطنه اندريا سيلفا والمنتقل حديثًا إلى نادي ميلان الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم :” عندما اعتزل كرة القدم، البرتغال ستكون في أيد أمينة، لأنها وجدت بالفعل مهاجم عظيم، وهو اندريا سيلفا.”

وأضاف رونالدو بأن اندريا سيلفا سيكون خليفته في قيادة المنتخب البرتغالي للأمجاد، بعد اعتزال الأسطورة البرتغالية.

وخضع اندريا سيلفا للكشف الطبي في ميلان اليوم الإثنين، تمهيدًا للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، والتي قد تكلف خزينة النادي الإيطالي 38 مليون يورو إلى بورتو البرتغالي.

يذكر أن رونالدو واندريا سيلفا، شاركا معًا في تسجيل 17 هدفًا مع منتخب البرتغال من أصل 22 أحرزها الفريق في تصفيات كأس العالم 2018.