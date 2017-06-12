رياض محرز يقتحم قائمة تعاقدات يوفنتوس

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نجم المنتخب الوطني رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي، تواجد في قائمة يوفنتوس للتعاقدات الجديدة.

واشار موقع “يوفنتوس نيوز” في تقرير نشره اليوم، إلى أن محرز أصبح كاختيار ثالث ليوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن الثنائي البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ، والأرجنتيني انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، هما على رأس القائمة، ويأتي بعدهم رياض محرز.

وكان محرز قد أعلن في بيان رسمي عن رحيله عن ليستر سيتي في نهاية الموسم، وذلك بعد قيادتهم للفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي، واتفاقه مع رئيس النادي على البقاء لموسم آخر.

وتألق محرز في الموسم الذي حصل فيه ليستر على الدوري الإنجليزي، حيث تمكن من إحراز 17 هدف وصناعة عشرة أهداف آخرين.