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ريال سوسييداد يخطط للتعاقد مع لاعب المان يونايتد

ريال سوسييداد يخطط للتعاقد مع لاعب المان يونايتد

By admin
12 يونيو، 2017
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دخل عدنان يانوزاي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، دائرة اهتمام نادي ريال سوسييداد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النادي الإسباني بدأ في مفاوضاته مع اليونايتد من أجل التعاقد مع اللاعب، الذي يقدر سعره بحوالي 8.8 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى في عقد اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، موسم واحد فقط، ولا يفكر اليونايتد في تجديد تعاقده في الوقت الراهن.

يذكر أن يانوزاي قد قضى الموسم الماضي معارا إلى سندرلاند الإنجليزي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

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