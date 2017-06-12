ريال مدريد يقرر إعادة مدافعه المتألق بديلا لبيبي

أشارت العديد من التقارير الصحفية اليوم، إلى أن نادي ريـال مدريد الإسباني قرر عودة مدافعه خيسوس فاييخو مرة أخرى إلى النادي الملكي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، أن الفرنسي زين الدين زيدان يرى بأن فاييخو هو أفضل بديل للبرتغالي بيبي بعد رحيله.

وأضاف التقرير أن النادي الملكي كان يتابع أداء لاعبه صاحب الـ21 عام، اثناء إعارته لنادي إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني في الموسم المنتهي.

وتابع التقرير أن فاييخو كان يعتبر من أفضل مدافعي الدوري الألماني في النصف الأول من الموسم، قبل تعرضه للاصابة في فبراير الماضي، ولكنه عاد للمشاركة مع فريقه في نهائي كأس ألمانيا، ويستعد للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عام.

وأخيرًا أشار التقرير إلى زين الدين زيدان سيستمر في سياسته بالاعتماد على اللاعبين الشباب أصحاب الطموح الكبير، ولديهم القدرة على التطور.