زيدان مصر على ضم مواطنه لابورت من أتلتيتك بلباو

أكدت تقارير صحفية أسبانية ان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد مصر على ضم مواطنه إيميريك لابورت مدافع نادى أتلتيك بلباو فى الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير إلى أن المدافع الفرنسي إيميريك لابورت البالغ من العمر 23 عاماً، هدفا للمدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الغريم الازلى للنادى الملكى، خاصة وأنه كان مدرباً له في نادي أتلتيك بلباو ويعرف قدراته جيدًا.

ويستعد نادي ريال مدريد لتقديم عرض قيمته 52 مليون يورو إلى نادي أتلتيك بلباو، من أجل الموافقة على رحيل إيميريك لابورت لتدعيم الخط الخلفي للفريق، بعد رحيل العملاق البرتغالي بيبي بعد إنتهاء عقده.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية الكبري في القارة العجوز، تسعي لضم الفرنسي إيميريك لابورت مدافع نادي أتلتيك بلباو، بعد مستواه الرائع في المواسم الماضية مع الفريق الباسكي.