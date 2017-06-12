سوكراتيس على رأس اهتمامات أرسنال وتشيلسي

يدخل ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزي في صراع من أجل الحصول على خدمات المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاتوبولوس، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

المدافع اليوناني البالغ 29 عامًا، شارك في 41 لقاءًا بقميص دروتموند الموسم المنصرم، مساهمًا مع المدير الفني توماس توخيل في الفوز بلقب كأس ألمانيا بنهاية الموسم، وحل ثالثًا بالدوري الألماني بفارق 18 نقطة عن بايرن ميونيخ البطل.

وبعد الفوز بلقب الكأس، عبر سوكراتيس عن رغبته في الخروج من أسوار ملعب سيجنال إيدونا بارك حيث صرح للصحافة الألمانية: “عندما تكون صغيرًا لديك الوقت للفوز بالألقاب، لكنني لك أعد صغيرًا أكثر من ذلك، والوقت قصير وأريد الفوز بالألقاب”.

يحاول الإيطالي أنطونيو كونتي بالفوز على خدمات اللاعب من أجل تدعيم دفاعه بعد رحيل القائد البلوز جون تيري، والابتعاد عن المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، فيما يحاول أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في تقوية دفاعه بعد ضم سياد كوليسنياك من شالكه في صفقة انتقال حر من شالك الألماني.

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