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فالفيردي يخطط لاجتماع هام في برشلونة

فالفيردي يخطط لاجتماع هام في برشلونة

By admin
12 يونيو، 2017
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يخطط ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني الجديد لاجتماع هام في مقر الفريق من أجل تحديد متطلباته لبداية عمله في 12 يوليو المقبل.
وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن أول مقابلة بين فالفيردي ومديري النادي روبرت فرنانديز وألبرت سولير قد يكون يكون اليوم لمعرفة الشكل المستقبلي لعمل المدرب الجديد للبلوغرانا.
الاجتماع سيتضمن بكل تأكيد التحدث عن صفقات الموسم الكروي المقبل إلى جانب التحضيرات لمعسكر الإعداد والذي يبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية.
فالفيردي وقع على عقود لمدة عامين مع البارسا وهناك إمكانية لزيادة لعام آخر بحسب النتائج الفنية.
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