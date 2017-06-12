فيراتي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

يسعى نادي برشلونة الإسباني بقوة للتعاقد مع نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي وتحدثت بعض التقارير مؤخرًا عن استعداد الفريق الكتالوني لدفع 100 مليون من أجل ضمه هذا الصيف.

وحول أخر مستجدات تلك الصفقة قال الصحفي ” دي مارزيو” أن اللاعب يرغب في الانضمام لبرشلونة هذا الصيف ولكن الفريق الباريسي سيعرض عليه التجديد.

وأكدت تقارير أخرى أن وكيل أعمال اللاعب أخبر النادي الفرنسي أنه لا يرغب في البقاء مع الفريق الموسم المقبل ويسعى للرحيل هذا الصيف.

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا يقدم مستوى رائع مع النادي الباريسي خلال المواسم الماضية مما جعله أحد أفضل نجوم وسط الميدان في القارة العجوز.

يرغب فالفيردي المدرب الجديد للبلوغرانا في التعاقد معه هذا الصيف من أجل دعم خط الوسط في ظل تراجع مستوى القائد أندرياس إنيستا بالموسم الماضي.

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